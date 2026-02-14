Allerta Meteo Puglia, piogge e temporali dal pomeriggio di oggi: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un messaggio di allerta meteo per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali, valido dalle ore 14 di oggi e per le successive 10 ore. L’allerta è gialla per la Puglia centrale Bradanica e il basso Ofanto; mentre sale al livello arancione per la Puglia centrale Adriatica, il Salento e i Bacini del Lato e del Lenne. Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, su Puglia centromeridionale (Puglia C parte Sud, Puglia D e Puglia E); sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, su Puglia centrale (Puglia C parte Nord, Puglia G e Puglia F); da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.