Allerta Meteo Puglia: rovesci e temporali in arrivo

Maltempo in arrivo sulla Puglia. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, valida dalle 4.00 di domani, lunedì 9 febbraio, e per le successive 14 ore. L’allerta interessa il Salento e i Bacini del Lato e del Lenne. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del territorio, con quantitativi cumulati deboli”, si legge nel bollettino di allerta.

