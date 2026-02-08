Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico in alcune aree

Allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità di codice giallo valido dalle 14.00 di oggi fino alle 15.00 di domani, 9 febbraio, per rischio idraulico e idrogeologico per le aree di Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. La Protezione Civile raccomanda alla popolazione, in caso di fenomeni temporaleschi, di restare in casa, salire ai piani superiori se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione della situazione e sulle indicazioni delle strutture territoriali. Vietato attraversare torrenti in piena a piedi o con mezzi, sostare vicino a ponti e argini di corsi d’acqua e attraversare sottopassi.

