Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico in diverse aree

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico in diverse aree della Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha comunicato che l’allerta, classificata come criticità ordinaria, sarà in vigore dalle 14 di oggi fino alle ore 9 di domani, domenica 15 febbraio. Le aree interessate dal provvedimento sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

Resta confermata fino alle 21 di domenica l’allerta per vento e mareggiate, con l’invito a tutti i cittadini limitare al massimo gli spostamenti. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento e dove si prevedono mareggiate. In via precauzionale ed a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del comune di Cagliari ha individuato le strade del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.

