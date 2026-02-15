Allerta Meteo Sardegna, codice giallo per rischio idraulico: ecco doce

Nuova allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire un’allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, e Logudoro. L’allerta è valida dalle ore 14:00 di oggi e fino alle 15:00 di domani, lunedì 16 febbraio.

