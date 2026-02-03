Allerta Meteo Sardegna, codice giallo rischio idraulico e rischio idrogeologico: le aree interessate

Nuova allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta per: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Gallura. L’allerta è valida a partire dalle ore 14:00 di oggi e fino alle 18:00 di domani, mercoledì 4 febbraio.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo l’avviso è sconsigliato parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano. Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

