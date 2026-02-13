Allerta Meteo Sardegna, da stasera tornano pioggia, vento fino a burrasca e mareggiate: scatta l’allarme arancione

Sardegna senza pace: arriva una tripla allerta meteo per altre 48 ore. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso nella giornata odierna due avvisi di allerta, uno per temporali e pioggia e uno per rischio idraulico e idrogeologico, validi a partire dalle ore 18:00 di oggi, 13 febbraio 2026, e fino alle 23:59 di domani, 14 febbraio 2026. “Dalla serata di oggi, 13 febbraio 2026, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna occidentale in successiva estensione sulla restante parte dell’isola. Le precipitazioni saranno in prevalenza sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente elevati sulla parte centrale della regione e moderati altrove. La componente temporalesca, seppur meno importante della componente stratiforme, sarà più probabile tra la tarda serata odierna e la prima metà della giornata di sabato”, si legge nel bollettino di allerta.

È stato diramato il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e rischio idrogeologico nelle aree di allerta Iglesiente e Logudoro. Per le aree di Flumendosa Flumineddu e Campidano, l’avviso prevede il codice arancione (criticità moderata) per rischio idraulico e il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico. Situazione analoga ma con criticità invertite nelle zone di Tirso e Montevecchio Pischinappiu, dove è stato dichiarato il codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico. La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, prestando particolare attenzione nelle aree maggiormente esposte a possibili allagamenti, esondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico.

È stata diramata anche un’allerta meteo per mareggiate e vento valida dalle 21 di questa sera alle 21 di domenica 15 febbraio. “Dalla tarda serata di venerdì e fino alla tarda serata di domenica sono attesi venti forti, localmente di burrasca, e mareggiate lungo le coste dell’isola esposte ad Occidente. I venti, inizialmente da sud-ovest, tenderanno a ruotare e disporsi da nord-ovest nella seconda parte di sabato. A seguito di questa evoluzione, la mareggiata assumerà una componente sudoccidentale fino alle ore centrali di sabato, con una successiva rotazione a nord-ovest del moto ondoso. Il picco della mareggiata è previsto per le prime ore di domenica, con altezze d’onda significativa superiori ai 6 m e periodi medi superiori ai 9 s nel mare di Sardegna”, si legge nel bollettino di allerta.

