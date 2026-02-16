Allerta Meteo Sardegna: di nuovo venti di burrasca e mareggiate

Nuova allerta meteo in Sardegna per forti venti e mareggiate. Dalle primissime ore di domani, martedì 17 febbraio, e sino alle 21 della stessa giornata – fa sapere la Protezione Civile regionale nel bollettino – “si prevedono su tutta l’isola forti venti di maestrale, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca più probabili durante la prima parte della giornata. L’attenuazione è attesa dal pomeriggio, con venti che rimarranno comunque forti sino alla tarda serata”. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento: le coste occidentali e settentrionali saranno infatti interessate da una mareggiata da nord-ovest, con altezze d’onda superiori ai 4 metri.

