Allerta Meteo Sardegna: domani chiusi i parchi a Cagliari e Sassari

Domani, sabato 14 febbraio, i parchi di Cagliari resteranno chiusi. La decisione è stata presa dal Comitato Operativo Comunale a seguito del peggioramento delle condizioni meteo e delle forti raffiche di vento previste nelle prossime ore. Il provvedimento riguarda in particolare le aree verdi più esposte, dove il rischio di caduta di rami o di altri oggetti potrebbe aumentare sensibilmente a causa del vento. Una misura di prevenzione che punta a ridurre al minimo i pericoli per la popolazione. Secondo quanto comunicato, le raffiche potrebbero essere intense e improvvise, rendendo instabili alberature già indebolite dalle piogge recenti. Da qui la scelta di chiudere temporaneamente i parchi per l’intera giornata di domani, in via cautelativa.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a limitare al massimo gli spostamenti. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento e dove si prevedono mareggiate.

L’Amministrazione comunale di Cagliari “segue con attenzione e costantemente l’evolversi della situazione meteo e fornirà eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. La priorità resta la sicurezza pubblica, in un quadro meteorologico che richiede prudenza e senso di responsabilità da parte di tutte e tutti”.

Chiusi parchi e aree verdi a Sassari

Misure urgenti di protezione civile e prescrizioni comportamentali per la salvaguardia dell’incolumità pubblica in presenza di avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento di intensità di burrasca e rischio mareggiate. È l’ordinanza firmata dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, in vigore dal 13 al 15 febbraio.

“Rilevata la necessità di interdire l’accesso ad aree pubbliche vulnerabili e prescrivere comportamenti atti a mitigare il rischio per i settori produttivi urbani; considerato che tale direzione del vento risulta di carattere eccezionale per il versante nord-occidentale con conseguente elevato rischio di schianti e caduta rami; considerato altresì che le forti raffiche attese possono rappresentare un rischio per la stabilità delle strutture provvisorie di cantiere, delle gru e dei ponteggi, nonché per la sicurezza dei lavoratori impegnati in attività in quota; ritenuto necessario ed urgente adottare misure a tutela della pubblica incolumità, limitando l’accesso alle aree pubbliche alberate e ai siti cimiteriali, e fornendo contestualmente indicazioni cautelative per i soggetti responsabili di attività lavorative all’aperto; il sindaco ordina la chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini comunali recintati; il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche non recintate, invitando la cittadinanza a non sostare in prossimità di alberature e zone soggette a possibili schianti; la chiusura dei cimiteri comunali, garantendo esclusivamente il ricevimento delle salme e le operazioni strettamente indifferibili di inumazione/tumulazione sotto sorveglianza tecnica; la popolazione è invitata a limitare al massimo gli spostamenti“, si legge nell’ordinanza del sindaco Mascia.

Disposta, inoltre, l’attivazione del Centro operativo comunale.

