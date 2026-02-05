Allerta Meteo Sardegna, domani piogge e mareggiate: previste onde di 5 metri

Allerta mareggiate in Sardegna. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile rende noto che a partire dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani, venerdì 6 febbraio, “sono previste mareggiate da ovest-sudovest lungo le coste occidentali e lungo i settori esposti meridionali, con altezza d’onda significativa al largo prossima ai 5 metri nelle prime sei ore, e periodo medio intorno a 10 s. Nel prosieguo della giornata il moto ondoso tenderà lentamente a calare, con altezza d’onda significativa al largo che nel pomeriggio si manterrà ancora superiore ai 3 metri e periodo medio intorno a 8-9 s”, si legge nel bollettino di allerta.

Emessa anche un’allerta meteo gialla per rischio idraulico, sempre dalla mezzanotte alle 18 di domani, sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, e Logudoro.

