Allerta Meteo Sardegna: EFI ECMWF segnala vento eccezionale, rischio raffiche oltre 100 km/h e mareggiate sulle coste esposte

Tra domani e giovedì la Sardegna sarà interessata da una fase di vento eccezionalmente intenso, legata al transito di una profonda depressione sul Mediterraneo centrale. Nel corso della giornata di mercoledì i venti tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali, con un progressivo rinforzo su tutta l’isola. Le condizioni più critiche sono attese tra la tarda giornata di mercoledì e la giornata di giovedì, quando il flusso di Maestrale (nord-occidentale) potrà raggiungere intensità da burrasca forte o addirittura tempesta su molte zone.

Le raffiche più violente interesseranno soprattutto i settori orientali della Sardegna, dove l’effetto di canalizzazione orografica e la componente di föhn sottovento ai rilievi centrali potranno determinare valori localmente ben superiori ai 100 km/h, in particolare tra Ogliastra, Sarrabus e Baronia.

Segnale EFI e anomalia rispetto alla climatologia

L’eccezionalità dell’evento è ben evidenziata dalle mappe EFI del modello ECMWF: per le raffiche a 10 metri sulla Sardegna orientale emergono valori compresi tra 0,8 e 1 nel periodo 12–13 febbraio, indicativi di una probabilità elevata che il campo di vento si collochi nei percentili più estremi della climatologia del modello.

In queste aree, anche l’indice Shift of Tails, associato all’EFI, segnala uno spostamento marcato della coda della distribuzione verso valori più elevati: un segnale coerente con la possibilità di raffiche eccezionali e diffuse.

Estensione del fenomeno e altre zone a rischio

Sebbene i massimi di intensità siano attesi sui versanti orientali, l’intera regione sarà esposta a condizioni di vento molto forte. In particolare nella giornata di giovedì saranno possibili raffiche generalmente comprese tra 70 e 90 km/h su gran parte dell’isola, con picchi oltre i 100 km/h anche sulle coste settentrionali, nord-occidentali e in altri settori sottovento alla catena montuosa.

La combinazione tra raffiche violente e mare molto agitato o grosso determinerà condizioni critiche lungo i litorali maggiormente esposti, con mareggiate significative e possibili problemi alla viabilità marittima e ai collegamenti con la terraferma.

Implicazioni previsionali

La presenza di un EFI così elevato per le raffiche di vento, associato a un pattern sinottico favorevole alla persistenza del flusso, suggerisce una buona attendibilità del quadro previsionale e la necessità di mantenere alta l’attenzione su tutta la Sardegna, in particolare nelle aree dove sono attese le massime intensità.

In un contesto del genere, anche eventuali lievi variazioni di traiettoria o di profondità del minimo barico potranno incidere sull’esatta localizzazione dei massimi di raffica, ma senza modificare la natura marcatamente estrema dell’evento a scala regionale.

