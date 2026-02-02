Allerta Meteo Sardegna: nuove piogge e rischio idrogeologico domani, ecco dove

Nuova allerta meteo in Sardegna, dove sono attese nuove precipitazioni. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per rischio idrogeologico in tutta la Sardegna sudoccidentale dal Cagliaritano all’Oristanese, passando per il Sulcis-Iglesiente e buona parte dell’interno dell’Isola, tra Campidano e alcune aree del Nuorese. L’allerta ordinaria, con codice giallo, è in vigore dalle 12 di martedì 3 febbraio sino alla mezzanotte dello stesso giorno sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.