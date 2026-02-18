Allerta Meteo Sardegna: tornano vento fino a burrasca e mareggiate

Breve tregua dal maltempo oggi in Sardegna ma dalle prossime ore torneranno pioggia e vento forte. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per mareggiate e vento valido a partire dalle 12 di giovedì 19 e fino alla mezzanotte di venerdì 20 febbraio. “Un vortice depressionario attualmente centrato ad ovest delle Isole Britanniche si muoverà verso sud-est e attraverserà il Mediterraneo occidentale a partire dalla giornata di domani, 19 febbraio 2026, con progressivo spostamento verso i Balcani. La conseguente formazione di un minimo alla superficie sul Golfo Ligure determinerà intensi gradienti barici sui bacini circostanti la Sardegna”, si legge nel bollettino di allerta.

“A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 19 febbraio 2026, e fino alla tarda serata di venerdì 20 febbraio 2026, forti venti da ovest nord-ovest soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca. L’attenuazione della ventilazione è attesa dal pomeriggio di venerdì, con venti che comunque rimarranno forti fino alla tarda serata. Le coste occidentali e settentrionali dell’isola saranno interessate da una mareggiata da ovest/nord-ovest, il cui picco è atteso per la mattina di venerdì, con progressiva scaduta a partire dalla serata”, riporta il bollettino.

