Allerta Meteo Sardegna: venti forti e mareggiate fino a venerdì

Forte vento e possibili mareggiate in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha emesso un’allerta meteo valida a partire dalle ore 9 di mercoledì 11 febbraio e fino alle 6 di venerdì 13. “Dalla mattinata di domani, si prevedono venti da ovest localmente fino a burrasca sulle coste settentrionali e orientali della Sardegna e sui crinali in attenuazione dalla serata. Giovedì 12 febbraio, si avrà una nuova e più marcata intensificazione dei venti su tutta l’isola che saranno forti da nord-ovest, fino a burrasca su ampie aree costiere, e localmente fino a tempesta sulle coste orientali e sui crinali. Inoltre si avranno mareggiate sulle coste esposte. I fenomeni saranno in attenuazione dalla mattinata di venerdì 13 febbraio”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.