Allerta Meteo, scuole chiuse anche sabato di San Valentino: allarme arancione a Roma, Napoli e in mezza Italia, l’ELENCO dei Comuni aggiornato in diretta

Non sarà un sabato di sole quello che attende gli innamorati. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro: il rischio idrogeologico è elevato. L’allerta arancione copre una vasta fascia del Paese, dall’Emilia-Romagna fino alla Campania, passando per il Lazio. Massima attenzione nelle grandi metropoli: Roma e Napoli si preparano a una giornata di piogge torrenziali e forti raffiche di vento.

Il quadro delle allerte per sabato 14 febbraio

La mappa dell’allerta per domani si presenta particolarmente critica:

Allerta Arancione: Emilia-Romagna (area appenninica e pianura centro-occidentale), Lazio (compresa l’area metropolitana di Roma) e Campania (Napoli, Isole e area Vesuviana).

Emilia-Romagna (area appenninica e pianura centro-occidentale), Lazio (compresa l’area metropolitana di Roma) e Campania (Napoli, Isole e area Vesuviana). Allerta Gialla: Toscana, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

Scuole chiuse: la decisione dei sindaci

Sebbene per molti istituti superiori viga la “settimana corta” con chiusura prevista il sabato, per le scuole aperte la situazione è in divenire. I sindaci dei comuni più a rischio stanno monitorando i bollettini del pomeriggio per decidere se sospendere le lezioni a fini precauzionali.

Nota Bene: L’elenco sottostante è in aggiornamento costante. Vi invitiamo a consultare i canali ufficiali (siti web o social) del vostro Comune di residenza per la conferma definitiva.

Elenco Comuni con scuole chiuse (In aggiornamento)

Sardegna

Burcei: Scuole chiuse fino al 15 febbraio per criticità meteo.

Scuole chiuse fino al 15 febbraio per criticità meteo. Villagrande Strisaili: Sospensione delle lezioni nella scuola primaria.

Sospensione delle lezioni nella scuola primaria. Villanova: Chiusure localizzate per danni strutturali pregressi.

Campania

Amalfi (Salerno)

(Salerno) Minori (Salerno)

(Salerno) Maiori (Salerno)

(Salerno) Castellammare di Stabia (Napoli)

(Napoli) Ischia e Procida: In corso di valutazione ordinanze restrittive per il settore insulare.

Napoli città: Il Sindaco sta monitorando i bollettini; non c’è ancora un’ordinanza di chiusura generale, ma si consiglia di controllare il sito del Comune entro le ore 19:00.

Lazio

Roma Capitale: È stata diramata l’ allerta arancione per rischio idraulico. Al momento le scuole non sono chiuse d’ufficio, ma la Protezione Civile raccomanda prudenza. Ordinanze specifiche potrebbero arrivare per i comuni del litorale (come Fiumicino e Ostia).

Provincia di Latina: Alcuni istituti in zone soggette ad allagamenti potrebbero sospendere le attività.

Calabria

Provincia di Cosenza: Scuole chiuse in diversi centri (Rende, Amantea) dove si registrano ancora danni dalle piogge di oggi.

Emilia Romagna

Appennino Emiliano: Monitoraggio attivo per rischio frane. Le scuole restano aperte salvo diverse comunicazioni dei sindaci locali che potrebbero arrivare in serata.

