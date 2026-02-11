Allerta Meteo Sicilia, forti piogge, venti fino a tempesta e mareggiate: scatta l’allarme arancione

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione siciliana informa che, sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni del Centro funzionale decentrato multirischio, sui probabili effetti al suolo sono state diramate per domani condizioni di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sull’intero territorio regionale, con livelli differenziati di criticità. Validità per tutta la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. Diramata l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nei settori tirrenici della provincia di Messina; allerta gialla nel restante territorio dell’isola.

“Persistono: venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta. Mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta.

Nel dettaglio, sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e nordorientali tirrenici, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”. Per quanto riguarda i mari, “molto agitati il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia. Da molto mosso ad agitato lo Ionio”.

