Allerta Meteo Sicilia, piogge, temporali e vento: le aree colpite

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio. L’allerta interessa tutta la Sicilia centro-occidentale. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti localmente forti occidentali sui settori meridionali”.

Per quanto riguarda i mari, “da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia; localmente molto mossi i restanti bacini”.

