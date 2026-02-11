Allerta meteo Sicilia: scuole chiuse a Palermo per vento forte, tutti i provvedimenti

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. Chiuse anche ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata assunta “in via precauzionale”, sottolinea una nota del Comune, “nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione civile”. I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari.

“Pur in presenza di un’allerta gialla – dichiara il sindaco – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione”. Il Comune “continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo in costante raccordo con la Protezione civile”.

