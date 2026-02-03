Allerta Meteo Sicilia: venti da forti a burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida su tutta l’isola per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio. “Dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali nella giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta. Sono previste, inoltre, “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Per quanto riguarda i mari, “agitato lo Ionio ed il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini”.

