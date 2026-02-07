Allerta Meteo, “tempo perturbato da metà giornata”: ecco dove

Allerta meteo per “il passaggio di una saccatura da ovest, associata a un’avvezione di vorticità in quota“, che “causerà tempo perturbato a partire da metà giornata” in gran parte del Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 7 febbraio, “il passaggio di una saccatura da ovest, associata a un’avvezione di vorticità in quota, causerà tempo perturbato a partire da metà giornata su gran parte delle regioni centro-meridionali, su tutta la fascia tirrenica, Mar Ligure e Sardegna, con sconfinamenti anche nelle Marche, Abruzzo e Puglia“, riporta il bollettino PRETEMP. “Si prevedono temporali a cella singola o multicellulari associati a grandine di piccole dimensioni, piogge intense concentrate e qualche fenomeno vorticoso, fenomenologia compatibile con un livello 0 di pericolosità“.

La situazione meteo

Nel corso della mattinata “il passaggio della saccatura associata all’aria fredda in quota (fino a -26 °C a 500 hPa) determinerà un aumento dell’instabilità sul Mar Ligure (MLCAPE intorno a 1000-1200 J/kg). La presenza di locali convergenze al suolo e la mancanza di shear in quota favorirà la formazione di cluster multicellulari, con celle poco mobili che potrebbero causare piogge intense ma localizzate. Il lapse rate nei medi livelli fino a circa -7 °C/km favorirà grandine di piccole dimensioni. Da non escludere locali trombe marine a causa di locali massimi di elicità dovuti all’interazione delle varie celle“.

Nella seconda parte di giornata, “la traslazione verso est della saccatura provocherà un aumento dell’instabilità sul Tirreno, dove si prevedono valori di MLCAPE fino a 1000 J/kg, localmente superiori in serata in mare a ridosso della Campania. L’aumento della curvatura ciclonica della saccatura e la presenza di linee di convergenza al suolo favoriranno celle temporalesche, con moto inizialmente da ovest verso est, che si intensificheranno interagendo con l’Appennino“, spiega PRETEMP. “Anche qui sono probabili delle piogge intense concentrate, specie sopravento ai rilievi. Si prevedono sconfinamenti sottovento all’appennino marchigiano in seno al transito della saccatura. In serata ci sarà un aumento dell’instabilità anche sulla Puglia con fenomenologia simile“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: