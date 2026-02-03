Allerta Meteo Toscana: domani nuovo impulso perturbato con piogge abbondanti

Prorogata dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Toscana occidentale, costa e Arcipelago e allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio. Lo riferisce il Presidente Eugenio Giani sui social. In Toscana, spiega sempre Giani, per oggi previsto il “transito di un sistema frontale con attenuazione delle precipitazioni tra il pomeriggio e la sera. Per domani, mercoledì, un altro impulso perturbato con minimo sul Tirreno centrale determinerà ancora abbondanti piogge sulla Toscana, in particolare sulle zone più occidentali“.

