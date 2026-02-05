Allerta Meteo Toscana: domani piogge, temporali e vento forte

In Toscana allerta meteo gialla emessa dalla Sala operativa per rischio idrogeologico su tutta la regione dalla mezzanotte alle ore 12 di domani, venerdì 6 febbraio. Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata. Lo rende noto il Presidente Eugenio Giani sui social. Allerta gialla per vento forte dalle ore 3 alle ore 9 di domani su costa centrale e Arcipelago.
