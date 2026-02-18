Allerta Meteo Toscana: domani pioggia, vento e mareggiate

È in avvicinamento sulla Toscana una perturbazione atlantica, il cui fronte freddo transiterà nella mattina di domani, giovedì 19 febbraio. Deboli piogge sono previste già oggi sulle zone settentrionali, in particolare nel nord-ovest, ma è da domani che le precipitazioni si faranno più diffuse: inizialmente sulla provincia di Massa-Carrara e sull’Appennino tosco-emiliano, poi, dalla mattinata, sulle altre zone. Sempre da domani, giovedì, dalla mattina ed a partire dalle zone costiere, venti in rotazione a ponente ed in rinforzo su tutta la regione. Alla luce di questi fenomeni, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle ore 18 di giovedì 19 febbraio, interesserà le aree nordoccidentali e quelle appenniniche fino alla Valtiberina.

Per il vento forte, il codice giallo sarà in vigore, in tutta la regione, dalle 7 fino alle 18 di domani, mentre per le mareggiate, dalle 15 alla mezzanotte di domani, su costa centro-nord e arcipelago.

