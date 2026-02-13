Allerta Meteo Toscana: domani precipitazioni diffuse e neve in Appennino

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Sala operativa su tutta la Toscana dalla mezzanotte fino alle ore 18 di sabato 14 febbraio. Lo comunica il Presidente Eugenio Giani. Allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su area Fiora-Albegna Costa Argentario e Giglio dalle ore 6 alle ore 18 di domani. Precipitazioni diffuse occasionalmente a carattere di rovescio o temporale con neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.