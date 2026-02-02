Allerta Meteo Toscana: piogge sul nord-ovest da stasera in estensione al resto della regione

Allerta meteo gialla emessa dalla Sala operativa per rischio idrogeologico sulla Toscana nordoccidentale e allerta meteo gialla per rischio idraulico del reticolo principale su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese per tutta la giornata di domani, martedì 3 febbraio. Lo comunica il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Dalla sera di oggi precipitazioni sulle zone di nord-ovest in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte e successivamente al resto della regione.

In particolare, si spiega dalla Sala operativa, saranno interessati da rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore il Valdarno inferiore, la costa a nord della foce dell’Arno, la Lunigiana, la Garfagnana, la Versilia, l’area lucchese, la Valle del Serchio e quella del Reno, mentre nelle valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese l’attenzione è focalizzata soprattutto sul rischio idraulico del reticolo principale.

L’intensità maggiore delle precipitazioni è attesa in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Valle del Reno. Previsti anche occasionali temporali e vento, con raffiche di scirocco che nell’Arcipelago e sottovento all’Appennino potranno arrivare a 60-80km/h. Il mare sarà molto mosso.

