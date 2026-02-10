Allerta Meteo Toscana: piogge, vento forte e mareggiate in arrivo

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Sala operativa dalle ore 22 di oggi fino alle ore 18 di domani, mercoledì 11 febbraio, sulla Toscana nord-ovest. Nel pomeriggio e nella sera di oggi, precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest. Domani le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese estendersi al resto del territorio; dal pomeriggio miglioramento con precipitazioni in cessazione a partire dalle zone occidentali. Allerta gialla per vento forte dalle ore 8 alla mezzanotte di domani, mercoledì 11 febbraio, su costa centrale, Arcipelago e Alto Mugello. Allerta gialla per mareggiate dalle ore 12 alla mezzanotte di domani su costa centrale e Arcipelago.

