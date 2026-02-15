Allerta Meteo Toscana: vento forte e mareggiate in arrivo

Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sudoccidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo. Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle ore 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle ore 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sudoccidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone.

Per quanto riguarda le mareggiate, l’allerta gialla sarà in vigore dalle ore 13 fino alla mezzanotte di lunedì e interesserà le isole e tutta la fascia costiera.

Già dal pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, sono attesi venti di nord-est con forti raffiche sui rilievi centro-meridionali e allo sbocco delle valli appenniniche. In serata è prevista un’attenuazione dei fenomeni, seguita da una rotazione dei venti a sud-ovest.

Domani, lunedì, sono previsti forti venti occidentali: prima Libeccio, poi Maestrale, in particolare su Arcipelago, gran parte delle zone costiere, sulle colline limitrofe e nelle aree sottovento ai versanti orientali dell’Appennino. Il mare sarà molto mosso lungo tutte le coste e localmente agitato al largo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.