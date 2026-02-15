Allerta meteo Umbria: codice giallo per rischio idrogeologico e vento forte

Un documento di allerta gialla in Umbria per criticità idrogeologica e, in alcune zone, per vento, è stato diramato dalla Protezione civile regionale per lunedì 16 febbraio. Previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Possibili nevicate in serata fino a 1.000-1.200 metri sulle aree appenniniche, con apporti al suolo deboli. Venti forti occidentali con rinforzi di burrasca sui settori appenninici.
