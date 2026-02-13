Allerta Meteo Umbria: San Valentino con piogge, temporali e vento

In Umbria sarà un San Valentino con allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali. Per la sola area del Chiani e del Paglia l’allerta è anche idraulica. Per domani, sabato 14 febbraio, le previsioni sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria indicano maltempo fin dalle primissime ore della giornata con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale (non si esclude la possibilità di qualche fenomeno organizzato) specie sui settori occidentali e meridionali. I fenomeni si attenueranno nel corso del pomeriggio con un parziale esaurimento in nottata. I venti sono annunciati forti meridionali, con rinforzi sui settori occidentali; moderati, in rotazione da nord-est in serata. Temperature massime previste in sensibile diminuzione, mentre le minime rimarranno stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.