Allerta Meteo Veneto: in arrivo neve, valanghe e vento forte

Tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio è atteso sul Veneto il transito di una perturbazione dal Nord Atlantico, con richiamo dapprima di aria umida dal Mediterraneo e poi di correnti dai quadranti settentrionali, cui segue dal fine settimana l’affermarsi da sud-ovest di un più deciso promontorio anticiclonico. Sul Veneto si prevede dunque per domani, giovedì 19 febbraio, una giornata molto nuvolosa con precipitazioni diffuse da consistenti a localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Nevicate saranno inizialmente possibili fino ad alcuni fondovalle prealpini con limite in successivo rialzo fino attorno ai 1000-1300 metri di quota sulle Prealpi e 800-1000 metri sulle Dolomiti. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali sulla costa ed in quota, a tratti forti specie nelle ore centrali.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato: lo stato di attenzione (allerta meteo gialla) per nevicate per la zona alpina e prealpina, dove il clima sarà particolarmente rigido favorendo la formazione e la persistenza di ghiaccio, valido per tutta la giornata di domani; lo stato di attenzione (allerta meteo gialla) per vento forte valido da mezzanotte del 19 febbraio alla stessa ora del 20 febbraio su zone alpine, pedemontane e costa; la fase operativa di attenzione per valanghe dalle ore 6 di domani 19 febbraio per il territorio antropizzato della zona MONT-1 e/o MONT-2.

