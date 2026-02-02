Allerta Meteo Veneto: nuove nevicate su Prealpi e Dolomiti da stasera

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di attenzione (allerta meteo gialla) per nevicate dalle 18 di oggi alle 18 di domani, 3 febbraio, sulle zone montane fino a gran parte dei fondovalle. “Tempo moderatamente perturbato con precipitazioni diffuse specie nella prima parte. Le precipitazioni sono attese più consistenti tra Prealpi e pianura settentrionale, nevose fino a fondovalle sulle Dolomiti e localmente anche sulle Prealpi fino al primo mattino, con limite neve in successivo rialzo a partire dalle Prealpi fino a circa 900-1100 metri. Le cumulate di neve sono attese intorno a 5-15 centimetri sulle Dolomiti oltre i 600-800 metri e intorno a 10-30 centimetri sulle Prealpi oltre i 1000-1200 metri”, si legge nel bollettino di allerta.

