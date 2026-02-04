Allerta Meteo Veneto: pioggia, neve e rischio valanghe

Il meteo regionale comunica che il Veneto continuerà a essere interessato sia oggi che domani da tempo in prevalenza perturbato, fase più intensa dalle ore centrali di mercoledì al primo pomeriggio di giovedì con precipitazioni estese anche moderate o a tratti forti specie sui settori orientali e settentrionali della regione (Bellunese, Trevigiano e Veneziano centro-settentrionale) dove sono probabili quantitativi da consistenti (30-60mm) a localmente abbondanti (60-100mm). Il limite neve si attesterà in prevalenza intorno ai 1200/1400 metri sulle Prealpi e ai 1000/1200 metri sulle Dolomiti localmente più in basso nei settori più chiusi e in concomitanza ai fenomeni più intensi. Nevicate abbondanti (oltre 30-40cm) in genere oltre i 1500 metri di quota con accumuli via via inferiori anche per neve bagnata alle quote più basse.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalle ore 14 di oggi alle ore 20 di domani, giovedì 5 febbraio, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica nei bacini: Piave Pedemontano (BL-TV); Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD); Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV). Sarà quindi possibile l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori pedemontani e collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.

Il Centro funzionale ha anche emesso un bollettino per rischio valanghe nell’area Mont-1 (Dolomiti), e Mont-2 (Prealpi), allerta gialla, criticità ordinaria, a partire dalle ore 18 di oggi. Dichiarato inoltre lo stato di attenzione per nevicate, dalle 14 di oggi alle 15 di domani, su zona alpina e prealpina.

