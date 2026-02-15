Allerta neve in Francia: A71 imbiancata a Vierzon, gelo al suolo e traffico in tilt anche sulla A85 | VIDEO

Una nevicata improvvisa e insidiosa sta interessando in queste ore un’ampia porzione della Francia centrale, con ripercussioni dirette sulla viabilità autostradale tra Centre-Val de Loire, Île-de-France e i primi rilievi del Massiccio Centrale. Si tratta di un episodio tipico delle fasi invernali di transizione, quando l’atmosfera lavora “a strati”: aria più fredda nei bassi livelli e umidità più mite in quota, una combinazione che può trasformare in poche ore la pioggia in neve anche su settori di pianura.

Perché sta nevicando a bassa quota: la dinamica atmosferica

Il quadro meteorologico è legato al passaggio di un sistema perturbato ben strutturato, capace di attraversare gran parte del Paese da ovest verso est. Nei bassi strati permane un cuscino d’aria fredda che, a contatto con un flusso più umido in quota, favorisce precipitazioni nevose fino a quote insolite per le aree interne. In questa fase, l’elemento più pericoloso non è soltanto la neve, ma la possibile formazione di verglas: il ghiaccio sottile che si crea quando le superfici stradali restano prossime allo zero e le precipitazioni si depositano su asfalto già freddo.

Questa finestra, tuttavia, potrebbe essere temporanea: nel corso della giornata è atteso un rialzo termico graduale, con possibile trasformazione della neve in pioggia a partire dalle zone più occidentali e dalle pianure.

Le zone più colpite: dalla regione parigina al Cantal

Le nevicate stanno coinvolgendo un corridoio molto esteso, che si sviluppa dalle Yvelines e dall’area dell’Île-de-France verso sud, fino ai dipartimenti interni e ai rilievi del Cantal. In particolare, risultano evidenti gli accumuli lungo l’asse autostradale A71, dove nel dipartimento del Cher, nei pressi di Vierzon, la carreggiata appare coperta da un manto nevoso continuo.

Questo tipo di distribuzione è coerente con l’effetto combinato tra aria fredda al suolo e precipitazioni persistenti, che sulle aree interne possono mantenersi nevose più a lungo rispetto alle coste.

Disagi e rischio incidenti: A71 e A85 sotto osservazione

Le prime criticità non si sono fatte attendere. Sulla A85, nel dipartimento del Loir-et-Cher, si segnala un episodio significativo: un mezzo pesante avrebbe perso aderenza su un tratto reso estremamente scivoloso dalla neve e dal possibile ghiaccio. È un dettaglio importante, perché i camion sono spesso i primi a entrare in difficoltà quando il fondo stradale passa rapidamente da bagnato a innevato.

In queste condizioni, anche pochi centimetri di neve possono essere sufficienti a creare situazioni pericolose, soprattutto nei tratti in ombra, sui viadotti e nelle aree esposte al vento.

Neve in Francia: A71 imbiancata a Vierzon

Allerta neve e ghiaccio: cosa aspettarsi nelle prossime ore

Le autorità locali mantengono un livello di attenzione elevato, con alcune aree — come le Yvelines — già poste in vigilanza per neve e ghiaccio nella fascia mattutina. Il punto chiave, dal punto di vista operativo, è che l’evoluzione può risultare estremamente rapida: nel giro di pochi chilometri si può passare da asfalto bagnato a fondo completamente innevato o ghiacciato.

Per questo, in un contesto del genere, la raccomandazione più efficace resta una: limitare gli spostamenti non indispensabili, guidare con massima prudenza e seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla situazione della rete autostradale.

Un episodio come quello in corso rappresenta un classico “stress test” invernale per la viabilità francese: non tanto per l’accumulo in sé, quanto per la combinazione tra neve, verglas e traffico intenso su arterie strategiche.