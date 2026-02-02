Allerta valanghe in Friuli Venezia Giulia: domani pericolo da marcato a forte

Pericolo valanghe da marcato a forte domani, martedì 3 febbraio, sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. È quanto riporta il bollettino della Protezione Civile regionale. In particolare, nell’area prossima al Tarvisiano sono previste abbondanti nevicate. Il grado di pericolo valanghe è 4, forte. Il vento sarà da moderato a forte e il manto nevoso rimane instabile a livello generale. In molti punti sono possibili valanghe spontanee e possono coinvolgere gli strati più profondi raggiungendo dimensioni molto grandi. “Le escursioni sono vivamente sconsigliate“, riporta il bollettino.

Grado di pericolo 3, marcato, invece nel resto dell’area montana oltre i 1.400 metri: i punti pericolosi si trovano soprattutto – si legge nel bollettino – nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso e possono in molti punti distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Le fessure che si formano quando si calpesta la coltre di neve così come i rumori di “whum” sono possibili segnali di pericolo. “Sono necessarie una grande attenzione e la massima prudenza”, conclude il bollettino.