Alluvione Francia: Charente ancora in allerta arancione, Saintes sott’acqua da due settimane

Anche se su tutta la Francia finalmente il tempo è decisamente migliorato, la situazione lungo la Charente resta ancora piuttosto complicata. La zona è ancora in allerta arancione per il rischio di piene e a Saintes, in particolare, si fa fatica: ci sono quartieri che sono sott’acqua ormai da quasi due settimane e la gente è comprensibilmente stanca. Il fiume Charente ha iniziato a scendere un pochino di livello, più che altro perché ha smesso di piovere, ma il deflusso è davvero lentissimo. Il problema è che i terreni sono talmente inzuppati che non assorbono più nulla, quindi l’acqua resta lì, ferma. A Saintes le strade prossime agli argini sembrano dei canali; muoversi è un’impresa, sia per chi deve tornare a casa sia per i negozianti che stanno avendo un sacco di problemi.

Tra l’altro, non è una novità purtroppo. Dal 2021 queste piene continuano a ripetersi e hanno già rovinato migliaia di case. Chi vive nelle zone più basse, soprattutto verso ovest, si ritrova ancora una volta con l’acqua in salotto.

Cosa dobbiamo aspettarci ora? Beh, le previsioni meteo dicono che non dovrebbe piovere nei prossimi giorni, il che è un’ottima notizia per permettere un ulteriore deflusso delle acque. Però non sarà una cosa veloce: tra l’acqua che ristagna e le infiltrazioni, ci vorrà un bel po’ prima che tutto torni all’asciutto. Nel frattempo, meglio non rischiare, rispettare i blocchi stradali e dare sempre un occhio agli aggiornamenti di Météo-France per capire quando finirà questa allerta.