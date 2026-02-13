Alluvione Grecia, Kos in ginocchio: temporali autorigeneranti e allagamenti estesi tra costa e centri abitati | FOTO

L’ondata di maltempo severo che ha investito l’isola di Kos tra la serata di giovedì e la mattinata odierna rappresenta uno degli episodi più significativi di questa fase perturbata sul settore orientale della Grecia. L’evento si è sviluppato nel contesto di un minimo depressionario ben strutturato sul Mar Egeo, capace di alimentare per ore un flusso umido e instabile verso il Dodecaneso, innescando temporali ripetuti e precipitazioni di forte intensità. Dal punto di vista meteorologico, non si è trattato di un semplice passaggio frontale rapido, ma di una configurazione più complessa: le celle temporalesche, una volta attivate, hanno mostrato una tendenza alla rigenerazione sulla stessa area, un comportamento tipico quando la circolazione in quota mantiene costante l’alimentazione di aria umida e quando il minimo barico resta quasi stazionario.

In contesti insulari mediterranei come Kos, questo è un fattore decisivo: pochi chilometri quadrati possono ricevere in poche ore quantitativi di pioggia pari o superiori alla media mensile di febbraio, con una risposta idrologica praticamente immediata.

È proprio qui che si spiega la portata delle alluvioni. In presenza di rovesci intensi, il deflusso superficiale si concentra rapidamente su strade e zone urbanizzate, trasformandole in veri e propri canali temporanei. Se a ciò si somma una rete di drenaggio insufficiente o non adeguatamente manutenuta, il sistema entra in crisi: tombini, canalizzazioni e alvei minori vengono sovraccaricati, l’acqua si accumula e invade scantinati, piani terra e carreggiate.

L’episodio di Kos diventa quindi un caso di studio emblematico: dinamica atmosferica favorevole a piogge eccezionali, vulnerabilità geomorfologica tipica delle isole e fragilità infrastrutturale che amplifica gli impatti. In scenari di questo tipo, la riduzione del rischio passa necessariamente da interventi concreti:

potenziamento dello smaltimento delle acque meteoriche;

dello smaltimento delle acque meteoriche; messa in sicurezza dei corsi d’acqua e dei canali di scolo;

dei corsi d’acqua e dei canali di scolo; corretta gestione degli alvei e rimozione delle criticità;

degli alvei e rimozione delle criticità; pianificazione urbana tarata su eventi estremi più frequenti.

Un evento che, oltre al dato meteorologico, pone con forza il tema della resilienza delle infrastrutture nelle aree costiere e insulari del Mediterraneo.