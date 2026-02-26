Alluvioni in Brasile, fiumi esondati e frane travolgono il Minas Gerais: il bilancio si aggrava | FOTO e VIDEO

Le violente piogge che hanno colpito il Sud/Est del Brasile hanno provocato alluvioni e frane nello Stato di Minas Gerais, lasciando dietro di sé un paesaggio di fango e detriti e causando la morte di 46 persone. La maggior parte delle vittime (40) è stata registrata nella città di Juiz de Fora, mentre le altre 6 nella vicina Uba. Almeno 21 persone risultano ancora disperse. Le autorità locali hanno confermato che circa 3.600 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza continuano le operazioni di ricerca, anche se le speranze di trovare persone vive tra i dispersi appaiono sempre più ridotte.

Il territorio di Juiz de Fora è stato colpito da almeno 20 frane dall’inizio delle precipitazioni, secondo quanto riportato dal sindaco. Le forti piogge hanno fatto esondare corsi d’acqua e reso instabili i terreni collinari, trascinando via abitazioni e mettendo in pericolo intere comunità, spesso vulnerabili per la precarietà delle loro strutture abitative.

Le precipitazioni continueranno nei prossimi giorni. Anche il vicino Perù ha dichiarato lo stato di emergenza in circa metà dei suoi distretti a causa di piogge e inondazioni.

Violente piogge nel Sud/Est del Brasile, alluvioni e frane nel Minas Gerais