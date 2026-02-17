Almeno tre morti in valanghe sulle Alpi francesi: altra slavina travolge diversi escursionisti in Savoia

Almeno tre persone sono morte oggi in incidenti di montagna avvenuti a causa di valanghe sulle Alpi francesi: oltre ai due sciatori che praticavano fuoripista nelle Hautes-Alpes, anche un escursionista ha perso la vita travolto da un’ampia massa di neve in Savoia. A Valloire, in tarda mattinata una valanga ha travolto diversi escursionisti a circa 2,5km dalla stazione, ha dichiarato all’AFP il sindaco Jean-Pierre Rougeaux. Uno è deceduto, due hanno subito “diversi traumi” e una persona è illesa, ha riferito, parlando di un bilancio provvisorio. “Stiamo ancora cercando se ci siano vittime sotto la neve“. In quella zona, il rischio di valanga oggi era al livello 5 su 5.