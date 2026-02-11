Alpi occidentali imbiancate, Valle d’Aosta e alte valli piemontesi sotto la neve | FOTO

Copiose nevicate hanno interessato nelle ultime ore gran parte della Valle d’Aosta centro-occidentale, riportando scenari pienamente invernali su tutto il territorio. La neve è caduta fitta anche ad Aosta città durante la notte, imbiancando il fondovalle e creando disagi alla viabilità, in particolare lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, dove i fiocchi sono stati segnalati fino a Verrès con accumuli già da Châtillon. Nevicate diffuse anche sul Piemonte occidentale, soprattutto nelle alte valli di confine. I rovesci più intensi stanno interessando l’alta Val Susa, l’alta valle dell’Orco e le valli dell’Ossola, raggiunte da precipitazioni in arrivo da Ovest.

Il peggioramento sarà però seguito da un rapido cambiamento: nelle prossime ore sono attesi forti venti di foehn, destinati a favorire schiarite via via più ampie fino alle pianure e alle colline del Piemonte nordoccidentale. Intanto, sulle Alpi, la nuova neve regala paesaggi suggestivi e un deciso scenario invernale.

