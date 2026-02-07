Alto rischio valanghe in Trentino Alto Adige, punti pericolosi frequenti: il bollettino

“Attenzione alla neve ventata e alla neve vecchia con strati deboli persistenti. Il pericolo di valanghe si trova, soprattutto al di sopra del limite del bosco, nella fascia più alta del grado di pericolo 3 marcato“. Lo riporta il bollettino valanghe dell’Euregio, che quotidianamente informa sciatori ed alpinisti sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “La neve fresca degli ultimi giorni così come gli accumuli di neve ventata poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia – si legge nel report -. Attenzione soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco. Gli strati deboli molto pronunciati presenti nella parte basale del manto nevoso possono distaccarsi facilmente già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali”.

“Le valanghe possono trascinare l’intero manto nevoso e raggiungere grandi dimensioni. I rumori di ‘whum’ e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve così come i distacchi spontanei di valanghe sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo. I punti pericolosi sono frequenti e difficili da individuare”, riporta il bollettino.