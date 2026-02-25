Ambiente, finanza e imprese: alla Camera il convegno ISPRA sulle sfide della competitività

Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso laSala della Regina della Camera, si terrà il convegno “Sfide ambientali e competitività: gli strumenti ISPRA per imprese, finanza e mondo assicurativo“, organizzato daISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’evento è inserito nella Campagna di comunicazione “Facciamo Circolare”, organizzata da ISPRA in collaborazione e con il finanziamento del MIMIT. L’incontro rappresenta un’opportunità peranalizzare la legislazione vigente e per costruire una comunicazione che consenta un focus sull’economia circolare, trasformando la trasparenza ambientale in un vero vantaggio competitivo.

“I fattori ambientali, sociali e di governance entrano nei processi di valutazione del rischio e di concessione del credito da parte degli istituti finanziari. Per le imprese, tutto ciò comporta richieste più strutturate di informazioni sulla finanza sostenibile, maggiore attenzione a rischi climatici e alle sfide della transizione ecologica. Misurare l’impatto ambientale in modo trasparente, quantificare le emissioni lungo l’intera catena del valore e comunicare i risultati in maniera credibile, diventeranno perciò requisiti indispensabili per competere sui mercati. In questo contesto, ISPRA ricopre un ruolo strategico come autorità di riferimento in ambiti fondamentali con strumenti altamente innovativi”, si legge nella presentazione.

Interverranno:Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo;Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera;Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA;Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera;Gianfrancesco Romeo, Direttore Generale Consumatori e Mercato del Dipartimento Mercato e Tutela del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato Sogin;Massimiliano Panero, Vicepresidente Sogesid S.p.A.;Guglielmina Onofri, Funzionario Generale CONSOB;Angela Tanno, Ufficio Analisi Rischi e Regolamentazione ABI, delegata dal Presidente Antonio Patuelli;Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere;Dario Soria, Direttore Generale Assocostieri;Simone Parizzi, Responsabile Tecnologia Navale, Sicurezza Marittima e Ambiente Assarmatori;Alessandra Diotallevi, Responsabile del Servizio Sostenibilità ANIA;Emanuele Cecala, Responsabile U.O. Credito e Finanza Confartigianato Imprese.