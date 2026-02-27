ANBI: la situazione meteo sull’Italia “è radicalmente cambiata, percezioni errate sul futuro idrico”

“La foto da “Copernicus” è sconcertante: il deserto del Marocco si inerbisce! In altri Paesi del bacino mediterraneo, tra cui l’Italia, la desertificazione minaccia invece territori rigogliosi fino a qualche tempo fa. E’ una delle conseguenze dell’estremizzazione degli eventi atmosferici, dove un evento alluvionale segue ad un lungo periodo di siccità: è accaduto sul Marocco come sulla Libia, ma anche sulla spagnola Valencia e sull’italica Emilia-Romagna“: è quanto riporta il consueto report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche.

La sequenza “si è ripetuta in questo avvio d’anno sull’Italia Centro-Meridionale con i recenti accumuli idrici record sulle isole maggiori: sulla Sardegna sono caduti mm.235 di pioggia (252% in più della media); sulla Sicilia, mm.159 (+117%), ma sulle province sud-orientali (Messina, Catania e Siracusa) la media pluviometrica è stata di mm.219 (+198% sulla media) per l’apporto d’acqua del ciclone Harry. La provincia di Catanzaro, investita in pieno dall’uragano, è risultata la più piovosa d’Italia nello scorso mese (mm. 315), mentre complessivamente sulla Calabria si è registrato +112% nelle precipitazioni; a seguire c’è il Molise con +101% di pioggia (+162% sulla provincia di Isernia); la Campania è a +75%, la Basilicata a +49%, la Puglia a +45% con grandi differenze, però, tra le province settentrionali ed il Salento: se, infatti, sul Brindisino si segnala +99%, sul Leccese +69% e sul Tarantino +53% nelle piogge, la provincia di Foggia ha registrato solo +0,43%“.

Sull’Italia centrale, “vanno segnalati il dato del Lazio, che con mm. 230 di pioggia (+165%) è stata la regione più piovosa (sulla Capitale, mm. 222 e +182%) e quello della provincia de L’Aquila in Abruzzo (mm. 208 e +199%). Il dato nazionale è di mm. 101 di cumulata media con un surplus pari al 58%“.

La neve, “che a Gennaio scarseggiava su Alpi ed Appennini (-32% in media), in Febbraio è tornata a cadere copiosa su diversi territori montani, registrando accumuli importanti anche su alcune delle principali cime delle due isole maggiori: nel Sud Sardegna, cm. 65 di manto nevoso e +646% nell’indice SWE-Snow Water Equivalent, mentre la riserva idrica nivale nel Catanese è +78% del consueto; il deficit di SWE a livello nazionale si è ridotto da -32% in Gennaio all’attuale -3% (fonte: Fondazione Cima; elaborazione: ANBI)”.

“In breve tempo la situazione meteo sull’Italia è radicalmente cambiata, inducendo errate percezioni sul futuro idrico, tuttora dominato da grande incertezza – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – L’insufficiente numero di bacini nel nostro Paese impedisce, infatti, di capitalizzare l’acqua caduta, facendone adeguata riserva. Ciò è particolarmente evidente per la neve scesa recentemente sui rilievi: le temperature miti ne favoriscono, infatti, lo scioglimento ed il fluire verso valle e quindi in mare” .

Il lungo periodo di instabilità atmosferica, “dovuto al flusso atlantico persistente nelle prime due decadi di Febbraio, oltre alle nevicate in quota è stato caratterizzato da venti di burrasca sulle coste e da precipitazioni straordinarie, che hanno interessato soprattutto il settore jonico-tirrenico meridionale, già provato dagli eventi estremi di Gennaio“, prosegue la nota ANBI. “Alcuni esempi fanno comprendere a pieno la complessità del periodo appena trascorso: su Monreale (località Vigna d’Api), entroterra Sud di Palermo, in meno di 50 giorni sono caduti ben 561 millimetri di pioggia (fonte: SIAS) mentre, su alcune località calabresi, ai 500 millimetri di pioggia, che hanno accompagnato l’uragano Harry, si sono aggiunti i 200 millimetri del ciclone di San Valentino. Parlando di Mezzogiorno d’Italia, questi sono accumuli, che normalmente vengono registrati in un anno, non in un mese e mezzo!!! Oltre agli ingenti danni provocati da tali fenomeni, si registrano però benefici per le riserve idriche dell’Italia Meridionale e che dopo almeno due anni di siccità implacabile erano in una condizione di drammatica sofferenza“.

“L’analisi della situazione induce un’unica considerazione: la necessità di infrastrutture idrauliche per calmierare gli estremi della troppa o troppo poca acqua, mantenendo così l’equilibrio idrico, che ha fin qui forgiato gli ammirati territori della nostra Penisola”, aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

