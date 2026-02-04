Ancora una valanga in Friuli: una persona muore travolta dalla neve

Una persona è morta travolta da una valanga sui rilievi del Friuli. La tragedia si è consumata sui versanti boschivi tra il Monte Prasnig e il Monte Santo di Lussari, a una quota di circa 1.600 metri, a Tarvisio (Udine). L’allarme è scattato attorno alle 16.30. La centrale operativa regionale Sores FVG ha inviato sul posto le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e il personale sanitario di un’ambulanza. L’elicottero sanitario non è potuto invece decollare a causa delle avverse condizioni meteo, così i soccorritori da terra sono giunti in quota utilizzando gli impianti di risalita dell’area. Nonostante l’attività frenetica delle squadre di soccorso la persona è stata rinvenuta priva di vita.

Quella di oggi è la quarta valanga in una settimana e due di queste hanno causato due decessi, mentre altre persone, seppure sepolte nella neve, sono miracolosamente riuscite a salvarsi.