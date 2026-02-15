Ansia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: terribile caduta di Elias Lajunen nel big air

Il 18enne sbatte schiena e testa durante le qualificazioni al Livigno Snow Park: è cosciente e muove gli arti, ma per lui i Giochi sono finiti

Elias Lajunen
Foto Ansa

Grande paura alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del big air maschile di sci freestyle oggi, domenica 15 febbraio, il Livigno Snow Park ha vissuto attimi di paura e silenzio. Nel corso della prima manche, l’atleta finlandese Elias Lajunen, 18 anni, è caduto in maniera violenta battendo la schiena e la testa sulla pista durante l’esecuzione di un trick. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato via in toboga. Come apprende l’Adnkronos da fonti della nazionale finlandese, il 18enne è cosciente e muove braccia e gambe. Nelle prossime ore sarà rivalutato, ma le sue Olimpiadi finiscono qui.

