Archeologia, trovati in Spagna i possibili resti degli elefanti di Annibale

Un antico osso ritrovato in Spagna potrebbe essere la prima prova diretta della presenza in Europa degli elefanti usati dall’esercito cartaginese contro i Romani. L’osso carpale, lungo dieci centimetri e risalente a circa 2.200 anni fa, è stato scoperto insieme a monete, ceramiche e munizioni d’artiglieria vicino a Cordova, in un sito archeologico compatibile con il periodo della Seconda Guerra Punica, quella in cui Annibale attraversò la Penisola Iberica per poi dirigersi verso l’Italia e varcare le Alpi. Lo studio del reperto è pubblicato su “Journal of Archaeological Science: Reports” da un team di ricerca spagnolo guidato dall’Università di Cordova e dall’Università autonoma di Madrid.

Il frammento osseo è stato trovato nel sito noto come ‘Colina de los Quemados’, in cui sono state condotte attività di scavo nel 2020. Durante le ricerche, gli archeologi hanno riportato alla luce anche proiettili per macchine d’assedio e monete che rafforzano l’interpretazione del sito come teatro di un conflitto armato in epoca punica. La datazione al radiocarbonio colloca l’osso tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., un periodo che coincide con le fasi iniziali e intermedie della Seconda Guerra Punica.

Il confronto anatomico dell’osso carpale con quelli di elefanti moderni e mammut ha permesso di identificarlo come parte della zampa di un elefante, sebbene la sua conservazione non consenta di determinare la specie di appartenenza. I ricercatori sottolineano che non è ancora possibile affermare con assoluta certezza che l’osso appartenga a uno dei mitici elefanti con cui Annibale valicò le Alpi, ma ritengono che il reperto sia strettamente legato all’attività bellica cartaginese nella Penisola Iberica.