Domani la Candelora, l’antico “meteo-test”

Mentre il calendario volta pagina e ci proietta a febbraio, l’Italia si risveglia immersa in un’atmosfera sospesa, pronta a vivere uno dei momenti più iconici e suggestivi del suo immenso patrimonio folkloristico: la Candelora. Se oggi, 1° febbraio, avvertiamo già quel sottile brivido di transizione tipico del “mese corto“, sarà solo la giornata di domani a emettere il verdetto definitivo sul destino della stagione fredda. Secondo le antiche saggezze contadine e i riti che si tramandano di generazione in generazione, il 2 febbraio funge da vero e proprio spartiacque temporale. È il momento in cui la natura sembra trattenere il respiro, decidendo se concederci un anticipo di primavera o se scagliarsi contro di noi con un colpo di coda gelido. Il dubbio amletico che accompagna questa data riguarda proprio il nostro guardaroba e le nostre abitudini: il cappotto pesante potrà finalmente finire nel fondo dell’armadio, lasciando spazio a tessuti più leggeri, o dovremo tenerlo stretto a portata di mano per affrontare altre lunghe settimane di gelo improvviso? La risposta, sospesa tra fede e superstizione, è scritta nelle sfumature del cielo di domani.

Il “meteo-folklore”: l’enigma del sole e della pioggia

La forza della Candelora su Google e nei discorsi da bar risiede nel suo potere predittivo. Il proverbio più celebre recita: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno semo fora ma se plora e tira vento dell’inverno semo dentro“.

È un paradosso affascinante: a differenza di quanto si possa pensare, una giornata di maltempo il 2 febbraio sarebbe un ottimo segno per chi aspetta la primavera.

Radici profonde

La Candelora non è solo un barometro popolare. Le sue radici affondano nei Lupercalia dell’antica Roma, riti di purificazione che celebravano la fecondità e il passaggio dal buio alla luce.

Ora la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, ma il simbolo centrale resta immutato: la luce. Durante le celebrazioni vengono benedette le candele, che i fedeli conservano come protezione contro le tempeste e le calamità, un gesto che unisce il sacro alla necessità ancestrale di sentirsi protetti dalle forze della natura.

Non solo Italia (Il Giorno della Marmotta)

Mentre noi osserviamo le nuvole, oltreoceano si guarda un roditore. Negli Stati Uniti e in Canada, domani è il Groundhog Day (il Giorno della Marmotta). La logica è identica: se la marmotta Phil esce dalla tana e vede la sua ombra (c’è sole), l’inverno durerà altre 6 settimane. Tutto il mondo, in fondo, condivide la stessa ansia di primavera.

Perché parlarne oggi?

In un’epoca di cambiamenti climatici e previsioni satellitari, riscoprire la Candelora significa riconnettersi con i ritmi della terra. Che ci crediate o no, domani alzate gli occhi al cielo: la risposta sul nostro prossimo futuro termico potrebbe essere scritta tra le nuvole.