Artemis II, nuovi test sul razzo della NASA dopo la perdita di idrogeno

La corsa verso il ritorno dell’uomo nello Spazio profondo prosegue con nuovi controlli tecnici. La NASA sta infatti conducendo un test supplementare, non annunciato in precedenza, sul razzo destinato alla missione Artemis II, che dovrà trasportare 4 astronauti in orbita attorno alla Luna. La decisione di effettuare ulteriori verifiche è arrivata dopo che, durante una prova generale svoltasi all’inizio di febbraio, era stata individuata una perdita di idrogeno liquido. L’anomalia aveva costretto i tecnici a interrompere il conto alla rovescia simulato negli ultimi minuti della procedura, determinando il rinvio del lancio programmato al mese di marzo.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Spaceflight Now, i tecnici hanno sostituito alcune guarnizioni sospettate di essere all’origine della perdita. Attualmente gli ingegneri stanno testando la resistenza dei nuovi componenti facendo scorrere idrogeno liquido e riempiendo parzialmente il serbatoio dello stadio centrale del razzo.

I dati raccolti durante questa fase saranno fondamentali per stabilire i tempi della prossima prova generale, passaggio cruciale prima del via libera definitivo al lancio.

Perché l’idrogeno liquido è così difficile da gestire

L’idrogeno liquido rappresenta uno dei carburanti più efficienti per i vettori spaziali, ma anche uno dei più complessi da utilizzare. Le sue molecole sono estremamente piccole e possono fuoriuscire anche attraverso minime imperfezioni nelle strutture di contenimento. Inoltre, il contatto con l’aria può generare miscele altamente esplosive, rendendo indispensabili controlli rigorosi.

Durante la precedente prova generale, nota come “wet dress rehearsal“, i tecnici erano riusciti a completare il riempimento dei serbatoi. Tuttavia, nella successiva fase di pressurizzazione, si era manifestata la perdita che ha reso necessario l’intervento correttivo.

I prossimi passi verso il lancio

Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici sul test attualmente in corso. Se le verifiche confermeranno la piena affidabilità delle riparazioni, la NASA potrebbe programmare una nuova prova generale già nei prossimi giorni.

La missione Artemis II rappresenta una tappa fondamentale nel programma di esplorazione lunare: sarà il primo volo con equipaggio umano del nuovo sistema di lancio e segnerà un passo decisivo verso l’obiettivo di riportare astronauti nei pressi del nostro satellite naturale e, in prospettiva, di preparare future missioni con equipaggio sulla sua superficie.