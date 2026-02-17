Avvistamento di palloni aerostatici: chiuso nuovamente l’aeroporto di Vilnius

L’attività dell’aeroporto di Vilnius è stata temporaneamente sospesa stasera dopo l’avvistamento di alcuni palloni aerostatici in arrivo dalla Bielorussia. Lo comunica l’Autorità aeroportuale lituana. L’attività dovrebbe essere ripristinata completamente verso la mezzanotte di oggi ora lituana (23 in Italia). Dalla seconda parte dell’anno scorso, lo spazio aereo lituano è stato ripetutamente violato da palloni aerostatici con a bordo sigarette di contrabbando che le autorità di Vilnius considerano strumenti di guerra ibrida messi in campo dal governo bielorusso.