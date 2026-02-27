Avvistato un drone vicino alla portaerei Charles de Gaulle: la risposta del Cremlino

Il Cremlino ha respinto come “assurda” la supposizione che un drone intercettato nei giorni scorsi vicino alla portaerei francese Charles de Gaulle, nel porto svedese di Malmo, fosse russo. “Sfortunatamente – ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti – non so nulla di questo incidente, non ho visto alcuna notizia e non ho alcun dettaglio”. Ma, ha aggiunto, dire che il drone era russo perché vicino c’era una nave russa “è un’affermazione piuttosto assurda”. Ieri la televisione statale svedese Svt aveva detto che un presunto drone russo si sarebbe avvicinato alla portaerei francese, venendo respinto dai sistemi di difesa svedesi. Lo stato maggiore francese ha reso noto che il drone è stato intercettato a 13 chilometri dalla nave, ma non ha confermato che fosse russo.