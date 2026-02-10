Balcani, fiume Drina, il disastro invisibile: la piena trascina rifiuti per chilometri e li “parcheggia” contro la diga, scenario da incubo | FOTO

Ogni inverno, lungo la valle del fiume Drina — tra Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro — si ripresenta un fenomeno che non ha nulla di “occasionale”: un’enorme quantità di rifiuti finisce per accumularsi nel corso d’acqua, trasformando uno dei paesaggi fluviali più suggestivi dei Balcani in un caso ambientale e sanitario ormai cronico. Il punto più critico è spesso l’area della diga di Višegrad, dove la corrente rallenta e il materiale galleggiante si concentra come in una trappola naturale. Qui si formano veri “tappeti” di plastica e detriti, visibili anche a distanza, che ogni anno impongono interventi straordinari di rimozione.

Perché il problema esplode proprio in inverno

Dal punto di vista idrologico e meteorologico, la dinamica è chiara. Durante la stagione fredda, l’alternanza tra piogge intense, fasi più miti e scioglimento della neve nei bacini montani produce improvvisi aumenti di portata negli affluenti. Questi impulsi idrici agiscono come un “nastro trasportatore”, trascinando verso valle tonnellate di rifiuti provenienti da:

discariche illegali lungo i torrenti secondari

lungo i torrenti secondari accumuli urbani non gestiti

non gestiti aree rurali prive di sistemi di raccolta efficienti

Il materiale non è composto solo da plastica: si trovano anche residui potenzialmente tossici, rifiuti domestici e, in alcuni casi, scarti sanitari, con un impatto diretto sul rischio biologico e sulla contaminazione delle acque.

Impatti: ecosistemi, salute e danni economici

Le conseguenze non si limitano al degrado visivo. L’accumulo di rifiuti altera la qualità degli habitat fluviali, aumenta il carico di microplastiche e compromette la sicurezza idrica di molte comunità locali. A questo si aggiunge un costo economico rilevante: le operazioni di bonifica e rimozione richiedono risorse ingenti, mentre il turismo naturalistico subisce un danno d’immagine immediato.

In alcune situazioni, la gestione emergenziale porta persino alla combustione dei rifiuti sul posto, una scelta che aggrava ulteriormente il problema, trasferendo l’inquinamento dall’acqua all’atmosfera.

La soluzione: bacino unico, risposta unica

Gli esperti concordano su un punto: la Drina non può essere gestita con interventi isolati. Serve una strategia transfrontaliera tra i tre Paesi, basata su prevenzione e monitoraggio, non solo su pulizie tardive. Le priorità operative includono:

reti idrometeorologiche più dense e coordinate

più dense e coordinate messa in sicurezza delle discariche abusive

delle discariche abusive protocolli comuni per i rifiuti solidi nelle aree montane

per i rifiuti solidi nelle aree montane sistemi di intercettazione a monte, prima dell’arrivo alla diga

Senza un approccio integrato, la Drina continuerà a rappresentare ogni inverno un indicatore drammatico della fragilità dei Balcani: non solo di fronte agli eventi meteo estremi, ma soprattutto davanti ai limiti strutturali della gestione ambientale moderna.